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Dünya

Ürdün'de kabine revizyonu gerçekleştirilecek

Ürdün hükümetindeki bakanların, gelecek hafta yapılacak kabine değişikliği öncesinde istifa ettiği bildirildi.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 18:41 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:41
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Devlet televizyonunun resmi sitesinde yer alan habere göre, bakanlar, Başbakan Beşir el-Hasavne'ye istifalarını sundu.

Ürdün İçişleri Bakanı Semir el-Mubaydın ile Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni de 28 Şubat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine aykırı davrandıkları için Başbakan Beşir el- Hasavne'nin talebi üzerine istifa etmişti.

Daha sonra da İçişleri Bakanlığı görevine Yerel Yönetim Bakanı Tevfik Kırışan, Adalet Bakanlığına da hukuk işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ahmed ez-Ziyadat getirilmişti.

Hasavne, kabinesindeki ilk değişikliği, 2 Aralık'ta yapmış, genel seçimlerin ardından yaşanan ihlaller nedeniyle İçişleri Bakanı Tevfik el-Helaleme istifa etmişti.

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