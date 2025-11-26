İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,486
  • EURO
    49,2274
  • ALTIN
    5677.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün'de ''kanun kaçakları''na baskın: 2 ölü
Dünya

Ürdün'de ''kanun kaçakları''na baskın: 2 ölü

Ürdün hükümeti, güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki İrbid ilinde 'kanun kaçakları'na yönelik düzenlenen güvenlik baskınında 2 şüphelinin öldürüldüğünü duyurdu.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
Ürdün'de ''kanun kaçakları''na baskın: 2 ölü
ABONE OL

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed El-Momani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, (İrbid iline bağlı) Er-Ramsa ilçesindeki kanun kaçaklarına yönelik bir güvenlik baskını düzenliyor." ifadesini kullandı.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Ramsa ilçesinde önemli soruşturma dosyalarıyla bağlantılı olarak aranan "tekfirci ideolojiye sahip" iki kardeşin saklandığı adrese baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, aranan iki kişi tarafından güvenlik güçlerine yoğun ateş açıldığı, baskın yapan ekipteki üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Gizlendikleri yerde hedef alınmamak için annelerini canlı kalkan olarak kullanan şüphelilerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, annenin ise sağ salim kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde çok sayıda ateşli silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.