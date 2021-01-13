Ürdün'de kitlesel aşılama başladı

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:41 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:41

Resmi devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde, ilk Kovid-19 aşısı Eski Sağlık Hizmetleri Müdürü Davud Hanenya'ya yapıldı.

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, aşılama programında kronik hastalıkları olan yaşlılar ve sağlık personeli başta olmak üzere virüse en çok maruz kalan ve etkilenen gruplara öncelik verileceğini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde görev yapacak 29 aşı merkezi belirlemişti.

Ülkenin resmi basınına göre, yapılan anlaşmalar üzerine 9 Ocak Cumartesi Çin'den 3 bin 800 ton "Sinopharm" aşısı gelirken Amerikan menşeli "Pfizer - BionTech" aşısının da ilk partisi pazartesi günü Ürdün'e teslim edilmişti. Haberlerde, ABD'den alınan aşıların miktarı ise belirtilmedi.

Son verilere göre, Ürdün'de şu ana kadar 309 bin 846 koronavirüs vakası tespit edilirken, salgın sebebiyle 4 bin 76 kişi hayatını kaybetti, 292 bin 104 kişi de sağlığına kavuştu.