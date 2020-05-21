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Dünya

Ürdün'de Prens Ali'den başbakanın parlamento tarafından seçilmesine destek

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın üvey kardeşi Prens Ali bin el-Hüseyin, ülkede başbakanın parlamento tarafından seçilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 14:13 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 14:14
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Lübnanlı gazeteci Ricardo Karam, Prens Ali ile YouTube üzerinden bir röportaj gerçekleştirdi.

Prens Ali, gazeteci Karam'ın "Ürdün'de kraliyet rejimi gelişti mi?" sorusuna, "Elbette gelişti. Ben sadece bir şeyden yanayım, o da başbakanın parlamento tarafından seçilmesi." cevabını verdi.

Ürdün Anayasası'nın 35. maddesine göre, ülkede başbakan ile bakanları atama ve görevden alma yetkisi Kral'da bulunuyor.

Kral 2. Abdullah, göreve başladığı 7 Şubat 1999'dan bu yana 12 başbakanı 18 kez hükümeti kurmakla görevlendirdi.

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