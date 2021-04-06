Star.com.tr 06 Nisan 2021 Salı 18:47 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 18:48

Ürdün'de Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin'in Pazartesi tutuklanmasıyla ilgil yazılı ve görsel basına yayın yasağı getirildi.

Amman başsavcısı tutuklama olayının sarayın iç meselesi olduğunu belirterek yayın yasağının tüm görsel-işitsel medyayı ve sosyal medyayı da kapsadığını belirtti.

Ürdün devlet televizyonu, Amman başsavcısının, kralın üvey kardeşi Prens Hamza'ın karıştığı iddia edilen bir komplo hakkında herhangi bir bilginin yayınlanmasını yasakladığını söyledi.

Gelen emir, Prens Hamza'nın ev hapsine alındığını söylenmesinden iki gün sonra, Kral 2. Abdullah'a sadakat sözü vermesinin ardından geldi.

Devlet televizyonuna açıklama yapan savcı Hassan el-Abdallat, "Güvenlik servislerinin Prens Hamza ve diğer 20 kişiye yönelik soruşturmasını gizli tutmak için, bu aşamada soruşturmayla ilgili herhangi bir şeyin yayınlanmasının yasaklanmasına karar verildi" dedi.

Prens Hamza "komplo kurmakla" suçlanıyor

Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin 'dış güçlerle birlikte komplo kurmakla' suçlandı.

Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen Safadi, Cumartesi günü ev hapsine alınan Kral II. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'le ilgili açıklama yaptı.

Eymen Safadi, Prens Hamza bin Hüseyin'in, bazı kişilerle birlikte, "ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan, dış güçlerle bağlantılı bir komploya karıştığını" söyledi.

Komployla ilgili soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Safadi, konunun yargıya havale edileceğini belirtti.

Ürdün'de Cumartesi günü ev hapsine alındığını açıklayan ve yetkililerce ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlanan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, üvey kardeşi Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti.

41 yaşındaki Hamza bin Hüseyin imzaladığı mektupta, "Kendimi majesteleri Kral'ın ellerine bırakıyorum. Ürdün Haşimi Krallığı'nın anayasasına bağlı kalacağım, majesteleri Kral ve Veliaht Prensi'ne her zaman yardım edip destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Hamza bin Hüseyin'in, Kral II. Abdullah'ın amcası Prens El Hassan bin Talal'la yaptığı görüşmenin ardından mektubu imzaladığı bildirildi.

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