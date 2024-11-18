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Dünya

Ürdün'de ''uçan cisim'' hareketliliği!

Ürdün ordusu, ülkenin güneyindeki Akabe kentinde 'uçan bir cisim' düştüğünü açıkladı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 08:50 - Güncelleme:
Ürdün'de ''uçan cisim'' hareketliliği!
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Ürdün ordusundan "yetkili" olarak nitelendirilen askeri bir kaynağa dayandırılarak konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Akabe kentinin sınır bölgesinde "uçan bir cismin" düştüğü belirtildi.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve askeri mühendislik tespit ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı.

Açıklamada cismin geldiği yöne ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün'ün Akabe kenti, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle Yemen'deki Husiler ve "Irak İslami Direnişi" isimli milis grup tarafından sık sık hedef alınan Eliat kentine komşu.

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