Ürdün'de yeni Kovid-19 tedbirleri alındı

AA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:31 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:31

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Amman ve Zerka'da pazar ayinleri durduruldu.

Basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ve Sağlık Bakanı Saad Cabir, ülkedeki vaka sayılarında endişelendirici bir artış olduğunu açıkladı.

Amman'ın Eşrefiyye bölgesinde bir kilisede vaka tespit edildiğini bildiren Adayile, Amman ve Zerka kentlerinde pazar günü kiliselerde toplu ibadetin durdurulduğunu belirtti.

Adayile, hükümetin, ülke çapında sokağa çıkma yasağını 23.00'ten 06.00'ya kadar, bir saat uzatma kararı aldığını kaydetti.

Ürdün'ün kuzeyinde Ramsa kentindeki sokağa çıkma yasağına da değinen Adayile, vaka sayısında ciddi değişiklik olmadığı takdirde salı günü yasağın kalkacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Cabir ise 28 Ağustos'ta Amman ve Zerka'nın yanı sıra vaka sayısı yüksek çıkan kentlerde tam gün sokağa çıkma yasağı planladıklarını duyurdu.

44 yeni vaka

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 44 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1576'ya yükseldi.

Ülkede 6 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 1268 oldu. Şu ana kadar ise virüs nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.