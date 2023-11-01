İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2941
  • EURO
    29,9593
  • ALTIN
    1800.29
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün'den ateşkes çağrısı: Gazze'ye insani yardım kesintisiz sağlanmalı
Dünya

Ürdün'den ateşkes çağrısı: Gazze'ye insani yardım kesintisiz sağlanmalı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde 'acil insani ateşkes' çağrısında bulundu. ABD Başkanı Biden ile görüşen Ürdün Kralı 2. Abdullah, 'insani yardıma kesintisiz erişimin sağlanması, savaşın durdurulması ve siyasi ufka ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştırılması' gerektiğini vurguladı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 05:10 - Güncelleme:
Ürdün'den ateşkes çağrısı: Gazze'ye insani yardım kesintisiz sağlanmalı
ABONE OL

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde "derhal" insani ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ile Ürdün Kralı Abdullah telefonda görüştü.

ABD Başkanı Biden ve Ürdün Kralı Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki durumun "kötüleşmesini" ele aldı.

Kral Abdullah, görüşme sırasında, Gazze'de acil insani ateşkesin sağlanmasının zorunlu olduğunu ve bunun için çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Ürdün Kralı Abdullah ayrıca "insani yardıma kesintisiz erişimin sağlanması, savaşın durdurulması ve siyasi ufka ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştırılması" gerektiğini de vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.