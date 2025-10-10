Ürdün'den Gazze çağrısı: Ateşkes sonrası insani yardım artırılmalı

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Kral 2. Abdullah, görüşmede "ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından Gazze'ye insani yardım sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının gerekliliğine" işaret etti.

"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabalarıyla varılan anlaşmanın tüm aşamalarına bağlı kalınmasının önemli olduğunu" aktaran Kral 2. Abdullah, "bölgede kapsamlı bir sükunet sağlanması için bu gelişmelerin üzerine inşa edilmesi gerektiğini" vurguladı.

Ürdün Kralı, "Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı tek taraflı uygulamaların sürmesinin ve Kudüs'teki Müslümanlar ile Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik (İsrail) saldırılarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği" konusunda uyardı.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.