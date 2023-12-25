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Dünya

Ürdün'den Gazze'de kilise operasyonu: Mahsur kalanlara paraşütlü yardım

Ürdün ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir kilisede mahsur kalanlara paraşütlerle yardım malzemesi indirildiğini duyurdu.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 00:35 - Güncelleme:
Ürdün'den Gazze'de kilise operasyonu: Mahsur kalanlara paraşütlü yardım
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Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın talimatı doğrultusunda, Gazze Şeridi'ndeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalanlara Noel öncesinde havadan yardım malzemesi ulaştırıldığı belirtildi.

Dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde mahsur kalan yaklaşık 800 Gazzeli Hristiyan'ın, zorlu koşullar altında, gıda ve temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarına işaret edilen açıklamada, Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, İsrail güçlerinin kuşatması altındaki kilisenin üzerine insanı yardım ve gıda malzemesi içeren kutuları paraşütlerle attığı aktarıldı.

Ürdün ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 7 ayrı operasyonla havadan yardım malzemesi ulaştırdı. Önceki 6 yardım hamlesi, bölgedeki sahra hastanelerine yapılmıştı.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan ve 4. yüzyılda inşa edilen Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, "dünyanın en eski üçüncü kilisesi" olarak biliniyor.

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