Dünya

Ürdün'den İran saldırısına veto... Hava sahasını kullandırmayacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, ülkesinin İran'a yönelik olası bir saldırıda hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

2 Şubat 2026 Pazartesi 18:38
Ürdün'den İran saldırısına veto... Hava sahasını kullandırmayacak
İran basınında yer alan haberlere göre, Erakçi ve Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Safedi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ve ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesine karşı olduğunu belirterek, ülkesinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemin başlangıç noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

Safedi ayrıca Ürdün'ün, bölgedeki gerilimin azaltılması noktasında ortaya konacak tüm çabaları destekleyeceğini belirtti.

Erakçi ise, Ürdün'ün tutumunu ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir etti.

