Ürdün'den işgalci İsrail'e hukuk resti: Açık ihlaldir kabul edilemez

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri genişletme planı ve aşırı sağcı Smotrich'in bir Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Smotrich'in ifadeleri ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine ilişkin planın, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Bu adımların, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını, işgalin sona erdirilmesini ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını baltalayacağı vurgulanarak, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerinde hiçbir egemenliği yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in sürekli genişleyen yerleşim politikalarının ve İsrailli yetkililerin açıklamalarının kesin bir dille reddedildiği, tüm bunların işgali pekiştiren uygulamalar olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme, İsrail'in sürdürdüğü tehlikeli tırmanışı durdurma ve Tel Aviv'i Batı Şeria'da yürüttüğü yasa dışı, tek taraflı uygulamalardan vazgeçirme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının kendi toprakları üzerinde bağımsız devlet kurma hakkının karşılanmasının tek yol olduğu, bunun bölgeye adil ve kapsamlı barış ile istikrar getireceği ifade edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın İsrail'in "güvenlik kuşağı" olduğu yönünde ifadeler kullanarak, Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı çıktığını vurgulamıştı.

Smotrich, İsrail'in bölünmesi ve bir "terör devleti" kurulması fikrini ortadan kaldıran ve İsrail'in güvenliğini güçlendiren bir devrime öncülük etmekten gurur duyduğunu savunmuştu.

