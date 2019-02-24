Ürdün Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı'nın gözaltına alınmasını kınadı

Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanı Abdunnasır Ebu'l Basal, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü, 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı'nı açan Selheb'in İsrail tarafından gözaltına alınmasını kınadı.

Ebu'l Basal, Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip hakkında celp emri çıkarılmasının da gerilimi yükseltici bir adım olduğunu ve kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bunun, Ürdün'ün Kudüs'teki mukaddesatı koruma görevine zarar vereceğini söyleyen Ebu'l Basal, bu gergin ortamda söz konusu adımın ateşle oynama anlamına geldiğini kaydeti. Abdunnasır Ebu'l Basal, derhal gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve celp emrinin kaldırılmasını istedi.

İsrail polisi, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı bu sabah gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin 17 Şubat pazar günü, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, cuma günü, 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı’nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rahmet Kapısı’nın İsrail'in onayı olmadan, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği belirtilmişti.