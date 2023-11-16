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Dünya

Ürdün'den İsrail'in ''tünel'' iddialarına tepki

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin altında tünel olduğunu iddia edemeyeceğini ve çevresinin bombalanmasının hiçbir gerekçesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Ürdün'den İsrail'in ''tünel'' iddialarına tepki
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Bakan Safedi, İsrail ordusunun Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nin çevresini vurmasına ilişkin Ürdün devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sahra Hastanesi'nin çevresinin bombalanmasıyla ilgili hiçbir gerekçeyi kabul etmeyeceklerini ve soruşturmaların sonuçlarını beklediklerini kaydeden Safedi, hastanenin yerinde kalacağını belirtti.

Soruşturmanın sonuçlarına göre sonraki adımları atacaklarını ifade eden Safedi, İsrail'in, Sahra Hastanesi'nin görevlerini yerine getirmesini engellememekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Ürdünlü Bakan, İsrail'in Şifa Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin altında direniş güçlerinin karargahlarını bulduğu yönündeki iddialarına dair, "İsrail, Gazze'deki Ürdün Askeri Sahra Hastanesi'nin altında tünel olduğunu iddia edemez." diye konuştu.

Bakan Safedi, Ürdün Sahra Hastanesi çevresine yapılan bombalamayı "İsrail'in savaş suçlarının bir uzantısı" olarak niteledi.

Ürdün ordusu, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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