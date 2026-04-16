16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Dünya

Ürdün'den Lübnan'a yardım eli

Ürdün, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'a ilaç ve gıda malzemeleriyle yüklü 15 tır insani yardım gönderdi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 16:19
Ürdün'den Lübnan'a yardım eli
Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan açıklamada, Lübnan'da mevcut krize destek kapsamında insani yardım konvoyu gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, tırların gıda maddeleri, ilaçlar ve çeşitli insani yardım malzemelerinden oluştuğu kaydedildi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, "Bu konvoy, ülkemizin kriz zamanlarında kardeş ülkelere destek konusundaki istikrarlı insani rolünü teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Şibli, Lübnan'daki ihtiyaç devam ettikçe desteğin de süreceğini kaydetti.

Ürdün, mart ayında da Lübnan'a 25 tırdan oluşan yardım konvoyu göndermişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini duyurmuştu.

