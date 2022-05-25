İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2022 Çarşamba / 24 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3903
  • EURO
    17,5185
  • ALTIN
    974.475
  • BIST100
    2418.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün'den maske kararı! Tamamen kaldırıldı
Dünya

Ürdün'den maske kararı! Tamamen kaldırıldı

Ürdün, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Mart 2020'de uygulamaya konan maske kullanım zorunluluğunun tamamen sona erdiğini duyurdu.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin konuya ilişkin bildirisi, ülkenin resmi haber ajansı PETRA'da yayımlandı.

Bildiride, salgından korunma önlemleri kapsamında uygulanan maske kullanım zorunluluğunun açık ve kapalı alanlarda tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu karar, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gün içerisinde ülkenin bağımsızlığının 76. yıl dönümü vesilesiyle halka hitap ettiği konuşmasından sonra açıklandı.

Kral 2. Abdullah konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin sonlandırılacağını umduğunu ifade etmişti.

Ürdün, Mart 2020'den itibaren Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir ve kısıtlamayı hayata geçirmişti.

Söz konusu kısıtlamalardan yaklaşık 2 yıl sonra 21 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri hafifletilmiş, camiler ile ibadet yerlerinde sosyal mesafe ve açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.