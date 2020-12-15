Ürdün'den Pfizer-BioNTech aşısına acil kullanım onayı

IHA 15 Aralık 2020 Salı 14:53 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 14:55

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, ilaç ve teknoloji şirketlerinin geliştirdiği aşılar çeşitli ülkelerde tek tek onay alıyor. Son olarak ABD ve Kanada’da yaygın kullanımına geçilen ABD’li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıya bir onay da Ürdün’den geldi. Ürdün, Pfizer-BioNTech korona virüs aşısının acil kullanımını onayladığını duyurdu. Ürdün Gıda ve İlaç idaresi (JFDA), aşının yaygın kullanımına ne zaman geçileceğini ise açıklamadı.

Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, daha önce korona virüs aşısının Ürdünlülerin yanı sıra yabancılara da ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. JFDA Genel Müdürü Nizar Mheidat, “Korona virüs aşısının yaygın kullanıma onaylanması ve dağıtımını sağlamak için bütün ruhsat alım işlemleri tamamlandı. Diğer 2 aşının da onaylanması için incelemeler sürüyor” dedi.

Ürdün daha önce, İngiliz ilaç grubu AstraZeneca ve ABD grubu Johnson & Johnson ile korona virüs aşısı için görüşmeler sürdürdüğünü açıklamıştı.

Ürdün’de toplam vaka sayısı 262 bin 477’ye, toplam can kaybı ise 3 bin 407’ye ulaştı.