  • Ürdün'den sınır ötesi operasyon: Uyuşturucu noktaları vuruldu
Ürdün'den sınır ötesi operasyon: Uyuşturucu noktaları vuruldu

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 01:35
Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı söylenen yerlerin hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, hava saldırılarında hedef alınan noktaların Ürdün'e silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapılan fabrika, atölye ve depoların vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yerel kaynaklar, hava saldırılarının Süveyda ilinin güney ve güneydoğu kırsalındaki Umm Rumman ile Melih köyleri yakınlarında bulunan uyuşturucu depolarına yönelik düzenlendiğini aktardı.

Saldırılar sonucunda bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra Şehba kentindeki eski Devlet Güvenlik Şubesi çevresinin de savaş uçakları tarafından hedef alındığı ve saldırılar sırasında bölgede yoğun insansız hava aracı hareketliliği görüldüğü belirtildi.

Ürdün ordusunun düzenlediği hava saldırılarına ilişkin Suriye makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

