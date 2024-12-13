İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2024 Cuma / 12 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9532
  • EURO
    36,8072
  • ALTIN
    3002.91
  • BIST100
    10018.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ürdün'den Suriye açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'de güvenliğin sağlanmasının bölgenin güven ve istikrarını güçlendireceğini söyledi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 15:03 - Güncelleme:
Ürdün'den Suriye açıklaması
ABONE OL

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede, bölgede ve Suriye'de yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Suriye'de güvenliğin sağlanmasının bölgenin güven ve istikrarını artıracağını vurgulayan Ürdün Kralı, Suriye'de güvenliğin sağlanması için uluslararası çabaların koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bölgede gerilimi düşürecek ilk adımın Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirten Kral Abdullah, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çabaların artırılması gerektiğini kaydetti.

Kral Abdullah ve Miçotakis, görüşmelerinde Lübnan'daki ateşkesin başarısı için daha fazla çaba sarf edilmesinin önemine dikkati çekti.

  • Ürdün Kralı
  • Güvenlik Sağlama
  • Bölge İstikrarı
  • Güçlendirme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.