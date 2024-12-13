Ürdün'den Suriye açıklaması

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede, bölgede ve Suriye'de yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı.

Suriye'de güvenliğin sağlanmasının bölgenin güven ve istikrarını artıracağını vurgulayan Ürdün Kralı, Suriye'de güvenliğin sağlanması için uluslararası çabaların koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu ifade etti.



Bölgede gerilimi düşürecek ilk adımın Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması olduğunu belirten Kral Abdullah, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çabaların artırılması gerektiğini kaydetti.

Kral Abdullah ve Miçotakis, görüşmelerinde Lübnan'daki ateşkesin başarısı için daha fazla çaba sarf edilmesinin önemine dikkati çekti.