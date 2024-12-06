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Dünya

Ürdün'den vatandaşlarına Suriye çağrısı: Ülkeyi en kısa sürede terk edin

Ürdün, Suriye'deki vatandaşlarına 'ülkeyi en kısa sürede terk etmeleri' yönünde çağrıda bulundu.

AA6 Aralık 2024 Cuma 23:34 - Güncelleme:
Ürdün'den vatandaşlarına Suriye çağrısı: Ülkeyi en kısa sürede terk edin
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, Suriye'de ikamet eden vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Suriye'de yaşanan gelişmeler ve vatandaşların güvenlik endişesi" üzerine bu çağrının yapıldığı belirtilen açıklamada, Ürdün vatandaşlarının tahliyesinin sağlanması için ilgili "kriz masası kurulduğu" kaydedildi.

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Ürdün'ün Şam Büyükelçiliği aracılığıyla vatandaşların durumunun takip edildiği bilgisine yer verilirken, durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, bugün Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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