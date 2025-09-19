Ürdün'e Gazze üzerinden gözdağı: Saldırıyı bahane ederek geçişleri durdurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Zamir'in, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "saldırıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya ve gerekli ders çıkarılıncaya kadar yardım konvoylarının girişinin durdurulması emri verdiği" ifade edildi.



Zamir'in, bölgede inceleme yaptığı sırada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:



"Dün burada 2 askerimiz öldü. Bu tehlikeli ve korkunç bir olay. Bunu derinlemesine soruşturmamız ve ders çıkarmamız gerekiyor. Bayram dönemi (gelecek hafta Roş Aşana Bayramı ile başlayıp Yom Kippur ve Sukkot ile devam edecek) arifesindeyiz. Bu, sürekli tetikte olmamız gereken bir dönem."

Batı Şeria ile Ürdün arasında, İsrail işgali altındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby) dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin çatışmada öldüğünü yazmıştı.

Saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in siyasi kademeye Ürdün'den yardım geçişinin askıya alınmasını tavsiye ettiği aktarılmıştı.

