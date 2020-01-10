İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8774
  • EURO
    6,5347
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdünlü göstericiler İsrail'le yapılan gaz anlaşmasının iptalini istiyor
Dünya

Ürdünlü göstericiler İsrail'le yapılan gaz anlaşmasının iptalini istiyor

Ürdün'ün birçok kentinde İsrail'le 2016'da imzalanan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren doğal gaz anlaşmasının iptal edilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi.

AA10.01.2020  18:49 - Güncelleme: 10.01.2020  18:49

Başkent Amman'ın yanı sıra ülkenin kuzey, orta ve güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde, eylemciler İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasını protesto etti.

Ürdün Popüler Birlik Partisi'nin İrbid'deki yetkililerinden İbrahim el-Abesi, kentteki gösteriler sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılan gaz anlaşmasını kabul etmediklerini ve feshedilmesini istediklerini söyledi.

Abesi, "Anlaşmayla Ürdün, İsrail vesayeti altına girdi. Ürdün, anlaşmayla İsrail'e 10 milyar dolar ödeyecek. Kuzeyinden güneyine Ürdün halkı bu anlaşmayı reddediyor ve iptal edilmesini talep ediyor." ifadelerini kullandı.

- Ürdün-İsrail doğal gaz anlaşması

Ürdün Temsilciler Meclisi, Mart 2019'da gaz anlaşmasının reddedilmesi yönünde karar almış ancak Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın hükümetler arasında değil iki şirket arasında imzalandığını gerekçe göstererek Meclisin onayının gerekli olmadığına hükmetmişti.

Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da 15 yıl süreyle İsrail'den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı. Söz konusu anlaşma halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.

Anlaşma, ülkede protestolara neden olurken, Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı. Bu çerçevede İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar'da, yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi
Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.