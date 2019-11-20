Ürdünlü milletvekili Suud, AA muhabirine, ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Suud, "ABD'nin İsrail yerleşimlerini yasal olarak kabul etme kararı, onlar açısından yeni bir şey değil. Bana göre ve Ürdün halkının nazarında ABD bölgede barışın destekçisi değil, işgalin ortağı olarak görülüyor." dedi.

ABD'nin yerleşimleri yasal kabul ederek işgali destekleyen adımların sayısını arttırdığına dikkati çeken Suudi, "Kendisini bölgenin polisi olarak gören ABD’nin, karanlığın tarafında yer aldığını görüyoruz. Bu durum Arap ve Müslüman ülkelerle ABD’nin ilişkilerini etkileyecektir." diye konuştu.

Suud, ABD'nin söz konusu tutumunun terör odaklarını güçlendirdiğini vurgulayarak, "Ürdün ve Arap ülkelerinin ABD ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi ve ilişkilerini tamamen kesmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- İSRAİL ÜRDÜN'Ü HER GÜN KIŞKIRTIYOR

Ürdün ve İsrail arasındaki ilişkilere de değinen Suud, "İki taraf arasındaki ilişkiler günden güne geriliyor, çünkü Siyonist taraf uygulamalarıyla Ürdün'ü her gün kışkırtıyor." dedi.

Suud, Ürdün ile İsrail arasındaki barış anlaşmanın iptali konusundaki tartışmalara da değinerek, bazı milletvekillerinin, Ürdün'ün çıkarına olmayan anlaşmanın feshedilmesi için mutabakat imzaladığını söyledi.

İsrail'in, kutsal mekanlara yönelik günlük saldırılarını hatırlatan Suud, "Siyonistler Müslümanların duygularını kışkırtıyor. Bu da Siyonizmin anlaşmaları umursamayan bir yapı olduğunu gösteriyor." dedi.

Suud, Filistin halkının topraklarını korumak için direndiğini belirterek, Arap halklarının Kudüs ve kutsal yerlere destek vermeleri için hükümetlerine baskı yapması gerektiğini ve Kudüs'ün tehlikede olduğunu vurguladı.

- "TÜRKLERİN AKIN AKIN KUDÜS'E YÜRÜMELERİ ORADAKİ HALKA DAYANMA GÜCÜ VERİYOR"

Ürdün'ün Türkiye ile ilişkilerine de değinen Suud, "İki taraf arasındaki ilişkiler ayrı bir yere sahip. Türkiye Ürdün'ün kutsal mekanlar üzerindeki vesayetini kabul ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşu ve oynadığı rolü takdir ettiklerini dile getiren Suud sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türklerin namaz kılmak için akın akın Kudüs'e yürümeleri oradaki halkımıza dayanma gücü veriyor. Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz köklüdür. Kral Abdullah ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi ilişkileri vardır."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.