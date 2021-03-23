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Dünya

Urme Tepesi'nde vatan nöbeti! İsrail'den sert müdahale

İsrail güçleri, işgali altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde Yahudi yerleşimcilerin el koymasına karşı El-Urme Tepesi'nde nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti.

AA23 Mart 2021 Salı 10:27 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 10:27
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Filistinlileri Urme Tepesi'nden uzaklaştırmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinliler ise İsrail askerlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

AA muhabirine konuşan Beyta Belediye Başkanı Fuad Meali ise onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Urme Tepesi'ne gelmeyi planladığını söyledi.

Yahudi yerleşimciler, Mart 2020'den bu yana kendileri için kutsal bir yer olduğunu iddia ettikleri Urme Tepesi'nin 9 bin metrekarelik alanına el koymaya çalışıyor.

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