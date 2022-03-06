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Dünya

Ursula von der Leyen'den Rusya'ya yönelik soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı” dedi.

IHA6 Mart 2022 Pazar 19:04 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 19:04
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Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 11'inci gününde devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Rus savaş uçakları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı. Bu soruyla ilgili derinlemesine bir soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlardan bahsetmişti. Bunlar dikkatlice belgelenecektir" ifadelerini kullandı.

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