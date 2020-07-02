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Dünya

Uruguay Dışişleri Bakanı istifa etti

Uruguay Dışişleri Bakanı Ernesto Talvi istifa ettiğini açıkladı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 07:29 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 07:33
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Talvi, Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'ya sunduğu istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı.

Yıl sonuna kadar bakanlık görevini yürütme niyetinde olduğunu belirten Talvi, "Yönetiminizde yer almasını daha uygun gördüğünüz Dışişleri Bakanını atamanızın önünde engel olma niyetim kesinlikle yoktur." ifadesine yer verdi.

Talvi'nin istifa edeceği yönündeki haberler geçen ayın ortalarında Uruguay basınında yer almıştı.

Talvi'nin başkanlığını yaptığı Colorado Partisi, geçen yıl düzenlenen genel seçimin ilk turunda 3'üncü gelmiş ve ikinci turda çok az bir farkla kazanan Lacalle Pou'yu desteklemişti.

Uruguay Dışişleri Bakanlığına, Talvi'nin yerine Uruguay'ın Madrid Büyükelçisi Francisco Bustillo'nun getirilmesi bekleniyor.

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