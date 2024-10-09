İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,247
  • EURO
    37,5248
  • ALTIN
    2878.93
  • BIST100
    8922.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'e mahkeme yolun göründü! Fransa'ya girişi yasaklanmıştı
Dünya

Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'e mahkeme yolun göründü! Fransa'ya girişi yasaklanmıştı

El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in büyük oğlu Ömer Bin Ladin, 2023 yılında sosyal medya üzerinden 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle Fransa'ya giriş yasağı getirilmesi kararının iptali için hukuki yollara başvuracak.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'e mahkeme yolun göründü! Fransa'ya girişi yasaklanmıştı
ABONE OL

Ömer Bin Ladin'in hanımı Zania Bin Ladin, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, eşinin 2023'de sosyal medya hesaplarından "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle Fransa topraklarına girişinin yasaklanmasını değerlendirdi.

Zania Bin Ladin, Fransız makamlarının eşinin ülkeye girişini yasaklamak için gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımının, İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'e ait bir söz olduğunu belirtti.

Söz konusu paylaşımı kocasının yapmadığını belirten Zania Bin Ladin, Fransa'ya giriş yasağının iptal edilmesi için mahkemeye başvuracaklarını belirterek "Ömer bu tweeti yazmadı. Asla yanlış bir şey yapmadı. O iyi bir insan, kimseye zarar vermez. Bir sanatçı, tablolarını satarak yaşıyor ve sakin bir hayat sürüyor. Bu tweeti yazmadı." dedi.

Söz konusu tweetin, eşinin adını kullanan başka biri tarafından Yemen'den paylaşıldığını ifade eden Zania Bin Ladin, Ömer Bin Ladin'in sosyal medyada kimliğinin çalındığını ve bunu Twitter'a bildirdiklerini savundu.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, Ömer Bin Ladin'in Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Bakan Retailleau, uzun yıllardır Normandiya bölgesine bağlı Orne vilayetinde İngiliz vatandaşı eşiyle yaşayan Ömer Bin Ladin'in 2023'te sosyal medya hesaplarından "terör propagandası" yaptığını ve bu paylaşımları sonucunda Orne Valiliğine, Bin Ladin'i sınır dışı etme zorunluluğu getirdiğini belirtmişti.

Retailleau, ulusal güvenlik için alınan bu kararın hukuka uygunluğunun Fransız yargısı tarafından doğrulandığını ve oğul Bin Ladin'in çeşitli sebeplerle Fransa'ya girmesinin engellendiğini kaydetmişti.

2016'dan 2023'e kadar Orne'da ikamet eden Ömer Bin Ladin, Valiliğin kararı sonrası Katar'a yerleşti.

Usame Bin Ladin, 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.