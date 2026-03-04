İSTANBUL 13°C / 3°C
Üsküp'ten dayanışma mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat sonrası Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Üsküp yönetimi, gerilimin derhal düşürülmesi çağrısında bulundu.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 19:56 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mucunski, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın NATO müttefiki Türkiye'ye füze fırlatmasının kabul edilemez ve istikrarsızlaştırıcı olduğunu belirtti.

Mucunski, bu tür eylemlerin uluslararası hava sahasını ihlal ettiğini, gerilimleri tırmandırdığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını vurguladığı paylaşımında, "Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz ve derhal gerilimin azaltılması ve uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

