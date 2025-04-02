İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9194
  • EURO
    41,0144
  • ALTIN
    3806.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Üsküp'ü şiddetli yağış vurdu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarındaki Studenicani Belediyesine bağlı Batinci köyünde meydana gelen selde onlarca ev zarar gördü.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
Üsküp'ü şiddetli yağış vurdu
ABONE OL

Ülkede dün gece etkisini artıran yağmur sonrası Markova Nehri'nin taşması sonucu Batinci köyündeki onlarca evi su bastı ve yollarda hasar oluştu.

Studenicani Belediye Başkanı Azem Sadiki köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece etkisini artıran yağmur sonrası yaşanan selde can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sadiki, "Dün gece buradaki durum çok ciddiydi. Nehrin taşması sonucu köydeki onlarca evi su bastı ama yine de daha büyük bir zarar olmadığı için şanslıyız." dedi.

Belediye ekiplerinin özel şirketlerin desteğiyle nehrin daha fazla taşmaması için gerekli çalışmaları anında başlattığını kaydeden Sadiki, nehirdeki su seviyesinin azaldığını aktardı.

Sadiki, köydeki köprünün sel dolayısıyla ufak çaplı zarar gördüğünü vurgulayarak, köprünün tekrar kullanıma açıldığını söyledi.

Bu arada, bölgede Batinci'nin yanı sıra, Ljubosh, Pintija, Gorno Lisiche ve Dolno Lisiche köylerinde de sellerin yaşandığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.