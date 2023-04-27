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Dünya

Uslanmıyorlar! İsveç'te ırkçıların hedefi Türk bayrağı

Türkiye'nin NATO'ya girişine izin vermediği İsveç'te yeni bir skandal yaşanacak. İsveç basınına göre 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grup Türk bayrağını yakacak.

27 Nisan 2023 Perşembe 08:48 - Güncelleme:
Uslanmıyorlar! İsveç'te ırkçıların hedefi Türk bayrağı
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Türkiye, Finlandiya'ya gerekli şartlan karşıladığı için NATO kapısını açarken, İsveç terör örgütlerine karşı tutum almıyor. İsveç basınına yansıyan bir yazıda ise yeni bir skandalın işareti veriliyor. Dagens ETC gazetesi tarafından yapılan haberde 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grubun Türk bayrağım yakacağı aktarıldı.

Söz konusu haberde İsveç halkının demokratik özgürlüklerinin Türkiye'nin talep ettiği 'terör yasası' nedeniyle 'tehlikede' olduğu iddia edildi.

Haberin devamında İsveç halkının bu taleplere karşı olduğu aktarıldı ve taleplerin sadece Türkiye'yi ilgilendirildiği belirtildi. İsveç'in Türkiye'ye verdiği 'terörle mücadele sözü' eleştirildi. İsveç'in söz konusu yasayı 3 Mayıs tarihinde çıkarması bekleniyor. 'Allt ät alla Gothenburg' grubu ise aynı tarihte Türk bayrağını yakacağını belirtti ve bunun bir 'demokratik hak' olduğunu öne sürdü.

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