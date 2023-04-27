Uslanmıyorlar! İsveç'te ırkçıların hedefi Türk bayrağı

Türkiye, Finlandiya'ya gerekli şartlan karşıladığı için NATO kapısını açarken, İsveç terör örgütlerine karşı tutum almıyor. İsveç basınına yansıyan bir yazıda ise yeni bir skandalın işareti veriliyor. Dagens ETC gazetesi tarafından yapılan haberde 'Allt ät alla Gothenburg' isimli bir grubun Türk bayrağım yakacağı aktarıldı.

Söz konusu haberde İsveç halkının demokratik özgürlüklerinin Türkiye'nin talep ettiği 'terör yasası' nedeniyle 'tehlikede' olduğu iddia edildi.

Haberin devamında İsveç halkının bu taleplere karşı olduğu aktarıldı ve taleplerin sadece Türkiye'yi ilgilendirildiği belirtildi. İsveç'in Türkiye'ye verdiği 'terörle mücadele sözü' eleştirildi. İsveç'in söz konusu yasayı 3 Mayıs tarihinde çıkarması bekleniyor. 'Allt ät alla Gothenburg' grubu ise aynı tarihte Türk bayrağını yakacağını belirtti ve bunun bir 'demokratik hak' olduğunu öne sürdü.