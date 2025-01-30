Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dar başkanlığında Türkiye ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için düzenlenen toplantının ikinci oturumu gerçekleştirildi.TÜRKİYE-PAKİSTAN İŞ FORUMU'NUN DETAYLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Enerji, ekonomi, haberleşme ve sanayi alanında çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı toplantıda, Pakistan'ın başkentti İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun detayları görüşüldü.
Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.