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Dünya

Üst düzey isimler bir araya geldi! Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyorlar

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye ile ticaretin geliştirilmesini öngören kapsamlı yol haritasına ilişkin toplantı düzenledi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 19:56 - Güncelleme:
Üst düzey isimler bir araya geldi! Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyorlar
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Pakistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dar başkanlığında Türkiye ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için düzenlenen toplantının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İŞ FORUMU'NUN DETAYLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Enerji, ekonomi, haberleşme ve sanayi alanında çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı toplantıda, Pakistan'ın başkentti İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun detayları görüşüldü.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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