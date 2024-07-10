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Dünya

Üstüne ağaç dalı düşen 2 aylık bebek öldü

Belçika'da dün çıkan fırtına sırasında parkta bulunan 2 aylık bebeğin, üzerine ağır bir ağaç dalı düşmesi sonucu öldüğü bildirildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Üstüne ağaç dalı düşen 2 aylık bebek öldü
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Yerel basında çıkan haberlere göre, dün başkent Brüksel'i etkileyen şiddetli fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) aşırı yağış ve fırtına nedeniyle verdiği "turuncu alarm" kapsamında başkentteki tüm parkların yerel saatle 17.00'de kapatılması planlansa da fırtına saat 16.00'da Brüksel'in Uccle Belediyesindeki bir parkta bulunan anne ile bebeği hazırlıksız yakaladı.

Bebek arabası içindeki 2 aylık bebek, üzerine ağır bir ağaç dalı düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Öte yandan, aşırı yağış nedeniyle şehirdeki bazı tünelleri su bastı. Tünellerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Rayların üzerine ağaçların devrilmesi ve ağaç dallarının demir yolundaki tellere zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

- BELÇİKA'DA 119 YILIN REKORU KIRILDI

Belçika'da Ekim 2023'ten bu yana yağışlar mevsim normallerinin üstünde seyretti. Haziran ayı, art arda normalin üstünde yağışların kaydedildiği 9'uncu ay oldu.

Böylece marttan ekime art arda 8 ay boyunca yağışların ortalamanın üzerinde seyrettiği 1905 yılının yağış rekoru kırılmış oldu.

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