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Dünya

Uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze'de ''güvenli'' dediği yerleri vurduğunu ortaya çıkardı

İnternette paylaşılan video ve fotoğrafları, uydu görüntülerini ve yerel haberleri inceleyen ABD basını, İsrail'in sivillere sığınmasını söylediği en az üç bölgeyi vurduğunu tespit etti.

26 Aralık 2023 Salı 12:00 - Güncelleme:
Uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze'de ''güvenli'' dediği yerleri vurduğunu ortaya çıkardı
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CNN'in haberinde İsrail ordusunun 1 Aralık'ta yayımladığı Gazze haritasına dikkat çekildi. Gazze'nin 623 bloğa bölündüğü haritada, kısa süre içinde vurulacak yerler ve sivillerin sığınması gereken bölgeler gösteriliyordu.

İsrail ordusunun hazırladığı harita hem internette paylaşılmış hem de haritaya yönlendiren bir QR kod kağıtlara basılarak havadan Gazze'ye atılmıştı.

İnternette paylaşılan video ve fotoğrafları, uydu görüntülerini ve yerel haberleri inceleyen CNN, İsrail'in sivillere sığınmasını söylediği en az üç bölgeyi vurduğunu tespit etti.

CNN'in analiziyle ilgili bir açıklama yapan İsrail ordusu, "Savaşın başından bu yana İsrail ordusu, riskleri azaltmak için sivil nüfusun yoğun çatışma alanlarından ayrılarak daha güvenli bölgelere gitmesini istiyor" dedi.

NEW YORK TİMES: İSRAİL SİVİLLERE KARŞI 900 KİLOLUK BOMBALAR KULLANDI

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla ilgili bir diğer araştırma da ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinden geldi. İsrail ordusunun savaşın ilk 6 haftasında düzenlediği hava saldırılarını inceleyen gazete, siviller için güvenli olduğu söylenen bölgelerde en yıkıcı bombalarını kullandığını tespit etti.

Gazze'de 900 kiloluk bombaların kullanımını inceleyen NYT ekibi, yapay zeka yardımıyla Gazze'nin güneyinde çekilen uydu görüntülerinde 12 metreden daha büyük kraterleri aradı. Silah uzmanlarına göre, Gazze'nin kumlu toprağında bu büyüklükte bir kraterin oluşması için 900 kiloluk bombaların kullanılması gerekiyor.

Araştırma sonucunda Gazze'nin güneyinde 208 krater oluştuğu tespit edildi. Haberde, sınırlı uydu görüntüleri ve bombaların değişen etkileri nedeniyle, bu sayının muhtemelen çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Araştırmayla ilgili NYT'nin sorularını yanıtlayan İsrail ordu sözcüsü, önceliklerinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve "bu tip sorulara daha sonra yanıt aranacağını" söyledi. Gazete, ABD'nin ekimden bu yana İsrail'e 5 bin adet MK-84 tipi 900 kiloluk bomba gönderdiğini hatırlattı.

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