29 Nisan 2020 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:11

11 Nisan'dan bu yana görünmeyen ve sağlık durumuyla ilgili onlarca iddia ortaya atılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uluslararası medyanın en sıcak gündem maddesi... 36 yaşındaki Kim Jong-un'un ilk olarak öldüğü belirtilmiş daha sonra ise kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.

GÜNEY KORE'YE SIĞINAN ESKİ KUZEY KORELİ DİPLOMAT AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta sonu Çin'den bir doktor heyetinin Kim'in durumunu netleştirmek için Kuzey Kore'ye gittiği belirtilirken, bu kez çarpıcı bir iddia da Güney Kore'ye sığınan Kuzey Koreli eski diplomat Thae Yong-ho'dan geldi.

"HAYATTA AMA AYAĞA KALKAMIYOR"

Kuzey Kore liderinin durumu ile ilgili Amerikan medyasına konuşan ve Kim'in hayatta olduğunu iddia eden Yong-ho, "Kim Jong-un yalnızca Kuzey Kore'nin lideri değil. O Kim Il-sung'un torunu. Büyükbabasının doğum günü törenlerine katılamaması bir şeyi net olarak gösteriyor. Hayattaysa bile ne ayağa kalkabiliyor ne de düzgün şekilde yüreyebiliyor" dedi.

"EN DOĞRU BİLGİYİ EŞİ VE KIZ KARDEŞİ VEREBİLİR AMA ONLAR DA SUSKUN"

Yong-ho, Kim'in sağlık durumuyla ilgili en doğru bilgiyi eşi veya kız kardeşinin verebileceğini, onların şimdiye dek sessiz kalmasının da spekülasyonları artırdığını vurguladı.

GÜNEY KORE: HABERLER SAHTE! KİM, OCAK AYINDAN BU YANA EN AZ İKİ KEZ, ÜÇ HAFTA SÜREYLE HİÇ KAMUOYUNA ÇIKMADI

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul ise, parlamentodaki konuşmasında "İstihbarat bilgilerimize dayanarak (Kuzey Kore'de) sıra dışı bir işaret olmadığını rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız. Evet, iktidara geldiğinden bu yana kutlamaların hiçbirini kaçırmadı ama ülkede koronavirüs salgını endişesiyle birçok etkinlik ve kutlama iptal edildi" dedi. Bakan Kim, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiği yönündeki iddiaları "sahte haber" diye niteledi, Kim Jong-un'un Ocak ayından bu yana en az iki kez, üç hafta süreyle hiç kamuoyuna çıkmadığını hatırlattı.

ABD'Lİ YETKİLİLER: KİM KORONADAN KORUNMAK İÇİN WONSAN'A GİTTİ

ABD'li yetkililer de Reuters ajansına, Kuzey Kore liderinin koronavirüsten korunmak için özel treniyle doğudaki liman kenti Wonsan'a gittiğine inandıklarını söyledi.

"KUZEY KORE LİDERİNİN TEKNELERİ FAAL"

Merkezi ABD'de bulunan NK News sitesi, Kuzey Kore liderinin sık sık kullandığı teknelerinin tüm ay boyunca hareket halinde olduğunu duyurdu.

"YA KENDİSİ YA DA ÇEVRESİNDEKİLER VİRÜSE YAKALANMIŞ OLABİLİR"

Kuzey Kore'yle ilgili haberler yapan Osaka merkezli Asia-Press sitesinin yöneticisi Jiro Ishimaru, Kim'in kendini tecrit etmesinin, ülkede salgının başladığının göstergesi olduğunu savundu. Yakın bir zaman önce Çin sınırında Kuzey Korelilerle konuştuğunu söyleyen Ishimaru, The Guardian'a "Öldüğünü sanmıyorum. Böyle olsaydı, çok belirgin işaretler olurdu. Bir senaryoya göre ya kendisi ya da çevresindeki insanlar koronavirüse yakalandı ve kendisini korumaya aldı" dedi.

"İZLENDİĞİNİ BİLİYOR HERKESİ KANDIRIYOR OLABİLİR"

Ishimaru'ya göre bir başka teori de şu: "Kuzey Kore lideri treninin uydulardan izlendiğini biliyor. Treni Wonsan'a göndererek tatile çıktığı izlenimini vermek istemiş olabilir. Kendisini başka bir yerde tecrit etmiş olması muhtemel. Şimdi herkesin gözü Wonsan'da. Yani herkesi kandırıyor olabilir."