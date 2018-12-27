Uydu görüntüleri, Suriye'de bulunan İran füzelerinin imha edildiğini gösterdi

İsrailli şirket ImageSat, 25 Aralık tarihinde İsrail'in Suriye'nin 4. bölge kampına yaptığı hava saldırısında İran'a ait bir askeri üste bulunan İran menşeli Fecr-5 roketlerini imha ettiğini gösteren uydu görüntülerini yayımladı. Şirket ayrıca füzelerin bulunduğu üssün İsrail'e 40 kilometre bir mesafede olduğunu bildirdi.

Fecr-5’in 175 kilogram savaş başlığı taşıdığı ve 75 kilometre menzili olduğu uzmanlarca bildiriliyor. İsrailli şirket ImageSat, Google’ın açık kaynaklarından elde edilen uydu fotoğraflarını, geliştirdiği özel bir sistemle analiz edip yayımlıyor. Aynı şirket daha önce Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde yer alan gizli nükleer sığınakların bir metreye kadar doğruluğunu tespit edip yayımlamıştı. Şirket ekim ayında da Rusya'nın Suriye'ye konuşlandırdığı S-300 hava savunma füze sisteminin yerini 3 boyutlu görüntülerle ifşa etmişti. #Imagesat #intelligence report #reveals the current location of the first #Syrian #S300 #battery which was recently received #Russia.



For additional #imagery and #insights regarding the new #SAM deployment near #Masyaf, #Syria, visit our website: https://t.co/IGkXvfIZs2 pic.twitter.com/lXX0u2rHzD — ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 25 Ekim 2018

