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Dünya

Uyuşturan ayinler.. Yahudi tapınağında 2 bin yıl önce kenevir kullanılmış

Araştırmacılar, 2 bin yıl önce Yahudi tapınaklarında kenevir bitkisinin kullanıldığına dair kalıntılar buldu.

star.com.tr31 Mayıs 2020 Pazar 12:41 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 12:41
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Arkeologlar, yaptıkları çalışmalar sonucunda, eski İsraillilerin iki bin yıl önce dini ritüellerin bir parçası olarak esrarı kullandıklarını belirttiler.

Araştırmacılar, Necef Çölü'nde bulunan Tel Arad tapınağındaki sunaklardan birinde kenevir bitkisi kalıntıları buldu.  Kenevir bitkisinin muhtemelen tapınakta ibadet edenlerin psikolojik aktivitesini yükseltmek için kullanılıyordu.

Araştırmacılar ayrıca, tapınakta bulunan esrarın burada yetiştirilmiş olabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını, bu zamanlarda burada sadece Levant'ta yetiştirildiğini belirtti. Dolayısıyla bu maddelerin muhtemelen uzaktan ve büyük bir maliyetle ithal edildiği fikri savunuldu.

Kudüs'teki İsrail Müzesi'nde Demir Çağı ve Pers Dönemi arkeolojisi bölümü yöneticisi Eran Arie, "Tapınağın güzel kokmasını isteselerdi, Kudüs bölgesinde yetişen bir adaçayı yakabilirlerdi" dedi.

Arie'ye göre, esrar ithal etmek, bazı göçebeler grubu tarafından yapılamayacak kadar büyük bir yatırımdı. Güçlü bir devlet kuruluşundan destek alınması gerekiyordu.

Çalışmanın ortak yazarı Arkeolog Dvory Namdar ise, tapınakta esrar yakılmasının büyük olasılıkla Tel Arad'a özgü bir şey olmadığını Kudüs'teki bunun diğer Yahudi tapınaklarında da kullanılmış olabileceğini savundu.

Araştırmacılar, İncil'de esrardan bahsedilmemesini, 'İncil'in yazılmasından önce kullanımının durdurulması ya da farklı bir isimle anılması' şeklinde yorumladı.

star.com.tr

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