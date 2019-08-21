Uyuşturucu baronu Amos Dov Silver havalimanından elini kolunu sallayarak kaçtı
Uyuşturucu baronu Amos Dov Silver, İsrail'e iade edilmek üzere getirildiği havalimanından elini kolunu sallayarak kaçtı.
- star.com.tr
İsrail ve ABD vatandaşlığı bulunan uyuşturucu baronu Amos Dov Silver, Mart ayında İsrail'in talebi üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yakalandı.
Perşembe günü İsrail'e iade edilmesi için havalimanına götürülen Silver, elektronik kelepçenin çıkarıldığı anı fırsat bilerek SBU memurları yokmuşcasına kaçmayı başardı.
Görüntülerin yayılmasıyla infiale neden olan olay sonucu, Ukrayna 3 SBU görevlisini Silver'in kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutukladı.
Cumartesi günü ise Silver'in yeniden yakalandığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.
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