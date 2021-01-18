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Dünya

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın 'kokain su aygırları' kontrolden çıktı

Dünyanın en çok tanınan uyuşturucu baronlarından Pablo Escobar'ın Kolombiya'ya getirdiği su aygırları, hızla çoğalıyor. Yetkililer ekosistemi hızla ele geçiren hayvanların bir an önce durdurulması gerektiğini söylüyor.

star.com.tr18 Ocak 2021 Pazartesi 13:27 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:27
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Kolombiya'daki su aygırları, 1993 yılında polis tarafından vurularak öldürülen kötü şöhretli uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından getirilmişti.

Yetkililer daha sonra 7 bin dönümlük arazisinin kontrolünü ve özel hayvanat bahçesini ele geçirse de, en az dört su aygırı kaçmayı başarmıştı. Bölgeye özgü olmayan bu hayvanlar, hızla üredi.

Kolombiyalı ekolojistler, hızla üreyen hayvanların, ülkedeki ekosistemi ele geçirmeden önce, durdurulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililerin, uyuşturucu baronuna atfen 'kokain su aygırları' dediği hayvanların popülasyonu için, acilen harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Pablo Escobar'ın ölümünden ve su aygırlarının kendi hayvanat bahçesinden kaçmasından yirmi yedi yıl sonra, ülkenin göllerini ve nehirlerini terörize eden bu hayvanların yaklaşık yüz torunu var.

Bilim adamları, Kolombiya'nın vahşi doğasında "kokain su aygırlarının" çoğalmasını, hiçbir yırtıcı hayvanın durduramayacağı, bu nedenle nüfuslarının 2024 yılına kadar 1.500'e kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bilim adamlarına göre su aygırlarının idrar ve dışkıları zehirlidir. Bu nedenle diğer hayvanlar ve hatta insanlar için tehlike oluşturuyorlar. İşaretledikleri bölgelere izinsiz giren insanlara karşı da, oldukça agresif olabilirler.

star.com.tr

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