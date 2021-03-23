Uyuşturucu satıcıları popüler oyunla çocukları tuzağa düşürüyor

star.com.tr 23 Mart 2021 Salı 12:23 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 12:24

İngiltere basını, uyuşturucu tacirlerinin küçük çocukları halk arasında 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu teslimatçılarına nasıl dönüştürdüğünü araştırdı.



The Daily Star'da yer alan habere göre, İngiliz uyuşturucu çeteleri bir video oyunu olan Fortnite aracılığıyla çocukları uyuşturucuya ve satışına yönlendiriyor.

Suçluların, uyuşturucu teslimatı veya depolama karşılığında çocuklar için sanal öğeler satın alabilecekleri, oyun içi para birimini kullandıkları belirtiliyor.

Suç istismarı riski altındaki çocuklarla çalışan Matthew Norford, birçoğunun uyuşturucu dünyasına video oyunu aracılığıyla bağlandığını iddia ediyor.

Çocukların nasıl tuzağa düştüğüne ilişkin konuşan Norford, "Bölgeden yaşça daha büyük adamlarla oyun oynamak, çocuklar için harika görünüyor. Bazıları bu heyecandan hoşlanıyor. Bir organizasyonun parçası olmayı seviyorlar.' dedi.

Norford örnek olarak, bir uyuşturucu satıcısının 12 yaşındaki bir çocuğa, yatak odasında 3 paket uyuşturucu saklattığını belirtti.

Norford'a göre, uyuşturucu satıcıları, ebeveynlerinin karşılayamayacağı çocuk eşyalarını oyuna ekliyor. Bu eşyaları almak isteyen çocuklar, uyuşturucu satıcısının tuzağına düşüyor.

Fortnite, karakter ve silah görünümleri gibi oyun içi içeriklerin yanı sıra, farklı animasyonlar satın alabileceğiniz bir oyun. Oyunda V-Bucks adındaki bir para birimi kullanılıyor.

Fortnite, oyun içi ürün satın almak için kendi oyun içi para birimini kullanan tek oyun değil; ancak, oyun genç nesil oyuncular arasında oldukça popüler.

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