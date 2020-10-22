Uzak Asya'da Kovid-19 salgını büyüyor

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 17:54 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:54

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 432 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 377 bin 541’e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 102 artışla 12 bin 959’a, iyileşenlerin sayısı 3 bin 497 artışla 301 bin 6’ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 847 artarak toplamda 23 bin 804'e, aktif vakalar ise 8 bin 183'e yükseldi.

Bugün 486 vaka sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 486 oldu.

Son 24 saatte 5 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204'e ulaştı.

Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 617 artarak 95 bin 960’a, ölü sayısı 11 artışla 1711’e yükseldi.

Son bir günde 23 bin 911 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 150 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.