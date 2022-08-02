Uzak Doğu'nun yakın savaşı! Gerilim tırmanıyor

Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

Tayvan'ın iki kademeli askeri alarm sistemi dahilinde savaşa hazırlık durumunun şu anda `normal hazırlık` seviyesinde olduğu ve henüz `acil duruma hazır olma` düzeyine yükseltilmediği öğrenildi.

Tayvan polisi, Pelosi'yi korumaya hazırlanıyor. Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Çin'in askeri ve siyasi kanalları aracılığıyla yaptığı sert uyarılara rağmen Pelosi'nin bugün yerel saatle 22.30'da başkent Taipei'de yer alan Songshan Havalimanı'na inmesinin beklendiği öne sürülmüştü.

PELOSİ'NİN TAYVAN YÖNETİMİYLE GÖRÜŞECEĞİ İDDİASI



Pelosi'nin ayrıca yarın Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edilmişti. Tayvan polisi de ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taipei Şehri Polis Departmanı'nın Pelosi'nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi.

Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.

TEHDİT MAİLLERİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı açıklandı. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

Pelosi'nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan hakkında bilgi yer almamıştı.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, 'barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguluyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.