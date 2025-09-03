''Uzay gemisi saldırı altında'' yalanı 1 milyon yenden etti! Japonya'da astronot dolandırıcılığı

Sky News'in haberine göre, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda polis, 80 yaşındaki kadının temmuzda astronot olduğunu söyleyen kişiyle sosyal medyada tanıştığını belirtti.



Polis, astronot gibi davranan bu kişinin, yaşlı kadına "uzay gemisinin saldırı altında olduğunu" ve "oksijen satın almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu" söylediğini aktardı.

Yaşlı kadının, romantik hisler beslediği düşünülen "sahte astronota" oksijen satın alması için yaklaşık 1 milyon yen gönderdiğini ifade eden polis, çevrim içi ortamlarda tanışılıp para isteyen kişilere karşı temkinli olunması uyarısında bulundu.