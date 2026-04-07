7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Dünya

Uzay yolculuğunda yeni eşik aşıldı: Artemis II en uzak mesafe rekorunu kırdı

NASA'nın Artemis II görevi kapsamında Ay'a yolculuk eden 4 kişilik mürettebat, Dünya'dan 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde ulaşılan en uzak mesafe rekorunu kırdı. Yeni rekor, 1970'teki Apollo 13 görevinde belirlenen mesafeyi 6 bin 600 kilometre aşarak tarihe geçti.

NASA'nın yarım asırı aşkın bir aradan sonra Ay'a başlattığı Artemis II görevi, insanlık tarihi açısından kritik bir eşiği geride bıraktı. 4 kişilik mürettebat, Dünya'dan 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak daha önce Apollo 13 tarafından tutulan mesafe rekorunu paramparça etti.

NASA'DAN TARİHİ DUYURU: İNSANLIK İÇİN YENİ DÖNÜM NOKTASI

NASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, "insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Paylaşımda, Artemis II mürettebatının Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiği bildirildi.

APOLLO 13'ÜN 55 YILLIK REKORU 6 BİN 600 KİLOMETRE FARKLA YERİNDEN EDİLDİ

Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika boyunca iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.

ARTEMİS II MÜRETTEBATININ AY'DAKİ KRİTİK GÖREVLERİ

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

  • Artemis II
  • NASA Ay görevi
  • uzay mesafe rekoru
  • Apollo 13
  • Ay yolculuğu

