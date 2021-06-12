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Dünya

Uzayda 5 yıl saklanan fare spermlerinden ‘uzay yavruları' üretildi

Japonya'da Yamanashi Üniversitesi'nden bilim insanları, 2013 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürülen ve 2019 yılında Dünya'ya getirilen fare spermlerinden ‘uzay yavruları' üretmeyi başardı. Dondurulup kurutularak uzaya taşınan fare spermleri deneyinin, spermin uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceğini gösterdiği ifade edildi.

DHA12 Haziran 2021 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:54
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Japon bilim insanları, kozmik ışınların ve uzay radyasyonunun biyolojik etkisini değerlendirmek için uzun süre ISS'te saklanan dondurularak kurutulmuş spermlerin üreme potansiyelini inceledi. Bu inceleme kapsamında yapılan deneyde, bilim insanları uzayda yaklaşık 5 yıl saklanan spermlerden fare yavruları üretmeyi başardı. Bilim insanları, sperm DNA'sının veya doğurganlığının uzay radyasyonundan etkilenmeden genetik açıdan normal fare yavruları elde ettiklerini açıkladı. Deneyin sonuçları, spermin uzayda 200 yıldan fazla saklanabileceğini gösterdiği ifade edildi.

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Bilimsel çalışmanın amaçları arasında uzun uzay yolculukları sonrasında uzayda veya başka gezegenlerde üremenin mümkün olup olmadığını değerlendirme olduğunu vurgulayan bilim insanları, canlı hayvan veya hücrelerin bu deney için uygun olmadığını belirtti. Spermler, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Savunma Bakanlığı tarafından kan plazması ve penisilini zarar vermeden uzak mesafelere taşımak için geliştirilen, dondurularak kurutulma yoluyla 2013 yılında uzaya götürüldüğü ve 2019 yılında Dünya'ya geri getirildi. Deney sonucunda yayınlanan makalede "Uzay yavruları, yer kontrol yavrularına kıyasla herhangi bir farklılık göstermedi ve sonraki nesillerinde de herhangi bir anormallik yoktu" ifadelerini kullanıldı.

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