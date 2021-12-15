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Dünya

Uzaydan gelen gizemli sinyalleri çözebilecek! Dev teleskoptan yeni keşif

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST) bugüne dek kaydedilen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları (FRB) dizisini tespit ettiği bildirildi. Ayrıca teleskop araştırmacıların bulgularına göre derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabilecek.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 20:12 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:12
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Şinhua ajansının haberine göre, teleskoptan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını belirtti.

Li, gözlem sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan patlamanın, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

- RADYO DALGALARINI TESPİT İÇİN KULLANILIYOR

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

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