İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3887
  • EURO
    9,0977
  • ALTIN
    461.18
  • BIST100
    1496.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Üzerinde 12 bin 638 elmas bulunan 'Refah Yüzüğü' Guinness Dünya Rekorları'na girdi
Dünya

Üzerinde 12 bin 638 elmas bulunan 'Refah Yüzüğü' Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Hindistan'da Renani Jewels'in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti' unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Öte yandan, bir önceki rekoru, bir yüzükte 7 bin 801 elmasla Hyderabad merkezli Hallmark Jewellers tarafından yine Hindistan'da olduğu belirtildi.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 17:30
ABONE OL

Hindistan’ın Meerut şehrindeki Renani Jewels’in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’nda yerini aldı.

Guinness’e göre, ‘Marigold’ (kadife çiçeği) ya da ‘Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan yüzük, binlerce 38.08 karat doğal elmasla bezenmiş, süslü bir çiçek tasarımıyla dairesel bir şekle sahip. 

Yüzüğün ağırlığının ise 165 gram olduğu ifade edildi. Bansal’ın şirketinin, 30 Kasım’da yüzük tasarımını tamamladığı da belirtildi. 

Öte yandan, bir önceki rekoru, bir yüzükte 7 bin 801 elmasla Hyderabad merkezli Hallmark Jewellers tarafından yine Hindistan’da olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.