Myanmar'da insanlık dışı saldırıyla en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koyan cunta hükümeti, insanlık dışı bir saldırıyla 40 kişiyi hayattan kopardı.

CUNTA KARŞITI GÖSTERİYİ HEDEF ALDILAR

Sagaing bölgesindeki Chaung U kasabasında düzenlenen Thadingyut festivalini ve cunta karşıtı gösteriyi hedef alan Myanmar ordusu, yüzlerce kişinin bir araya geldiği alana motorlu yamaç paraşütüyle bomba bıraktı.

Saldırının ardından en az 40 kişi katledildi.

İnsan hakları gözlemcisi Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırının "Myanmar'daki sivillerin acil korumaya ihtiyaç duyduğuna dair korkunç bir uyarı" niteliğinde olduğu ifade edildi.

MYANMAR BİTMEYEN BİR İÇ SAVAŞIN PENÇESİNDE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını öne sürerek 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi ve birçok siyasetçi tutuklanırken, halkın başlattığı barışçıl protestolar kanla bastırılmıştı.

O tarihten bu yana ülke, cunta yönetimi ile silahlı direniş grupları arasında şiddetli bir iç savaşa sahne oluyor. Bu savaşta bugüne kadar binlerce sivil hayatını kaybederken, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Chaung U'daki bu son katliam, uluslararası toplumun Myanmar'daki vahşete daha ne kadar sessiz kalacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.