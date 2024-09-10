İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0619
  • EURO
    37,6231
  • ALTIN
    2745.33
  • BIST100
    9677.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uzmanlar, ECB'nin faiz indirimlerini yakın zamanda hızlandırmasını beklemiyor
Dünya

Uzmanlar, ECB'nin faiz indirimlerini yakın zamanda hızlandırmasını beklemiyor

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB), eylül toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakmasına karşın yakın zamanda faiz indirimlerinde hızlanma olmayacağını ve Banka'nın ekim ayında faizlerde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyor.

AA10 Eylül 2024 Salı 11:12 - Güncelleme:
Uzmanlar, ECB'nin faiz indirimlerini yakın zamanda hızlandırmasını beklemiyor
ABONE OL

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enflasyon verilerinin olumlu yönde gitmesi ve ücret artışlarının da yavaşlamasıyla bu hafta yapılacak ECB toplantısında faiz indiriminin neredeyse kesinleştiğini belirtti.

Enflasyon yavaş yavaş hedefe doğru yaklaşırken, aynı zamanda ekonomik toparlanmanın da yavaşladığının görüldüğünü ve bu durumun daha fazla parasal genişlemeye yönelik argümanı güçlendirdiğini ifade eden Houte, "Bununla birlikte ECB'nin dikkatli davranacağına, politika faizlerini sadece 25 baz puan düşüreceğine ve kısa vadede daha fazla faiz indirimi yapma taahhüdünde bulunmayacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Houte, Banka'nın şu an için verilere bağlı kalabileceğini belirterek, "Önümüzdeki 12 ayda kısa vadeli faiz oranlarının 150 baz puan düşürülmesini bekliyoruz." dedi.

- ECB'NİN ODAK NOKTASININ FAİZ İNDİRİMLERİNİN HIZI OLMASI BEKLENİYOR

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen de 25 baz puanlık bir faiz indiriminin daha neredeyse kesin gibi göründüğünü ve odak noktasının, toplantının ardından faiz indiriminin hızı olacağını söyledi.

ECB üyeleri arasında tartışmaların daha canlı şekilde olabileceğini aktaran Geffen, yönetim kurulu üyeleri arasında "güvercinlerin" büyümenin görünümü, "şahinlerin de" aşırı gevşemenin dezenflasyonist eğilimi yavaşlatabileceği konusunda endişe duyduğunu ifade etti.

Geffen, yapılması beklenen faiz indirimlerinin ECB'nin faiz indirimi döngüsünü hızlandırdığı yönünde bir işaret olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.

Enflasyon görünümünün önemli ölçüde iyileşmesi halinde ECB'nin, faiz indirimlerinde hızlanabileceğini belirten Geffen, ancak böyle bir hızlanmanın ekim ayında gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini ifade etti.

Geffen, Avro Bölgesi'nden ekonomik görünümün giderek daha staglafyonist bir hal aldığını vurgulayarak, bölgesel büyüme görünümüne ilişkin aşağı yönlü riskler olduğuna ancak inatçı ve zorlu enflasyon riskinin devam ettiğine dikkati çekti.

Ücretler, verimlilik ve karlar arasındaki üçlü ilişkinin enflasyon görünümü için önemli olduğuna işaret eden Geffen, "Önceki faiz kararı toplantısından bu yana açıklanan veriler, hem eylül ayında faiz indirimi için teşvik sağladı hem de uzun vadede endişelenilecek bazı şeyler olduğunu gösterdi." dedi.

- "ARALIK AYINDA 25 BAZ PUANLIK İNDİRİM İHTİMALİ VAR"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise ECB'nin, politika faizlerinde muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceğini ancak faiz indirimlerinin hızına ilişkin herhangi bir sözlü yönlendirme yapmayabileceğini söyledi.

Banka'nın ekimde faiz oranlarında değişiklik yapmayabileceğini, aralık ayında ise 25 baz puanlık indirim ihtimali bulunduğunu ifade eden Schmieding, faiz oranlarına ilişkin 2025 görünümünün ise belirsiz olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.