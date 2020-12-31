Uzmanlar, Gazze'deki ortak askeri tatbikatın siyasi ve askeri mesajlar taşıdığını belirtiyor

AA 31 Aralık 2020 Perşembe 17:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:45

Gazze'deki Filistinli gruplar dün, coğrafi kapsam ve katılım boyutu bakımından türünün ilk örneği olan ortak bir askeri tatbikat düzenledi.

Fetih hareketi hariç Gazze'deki diğer Filistinli grupların askeri kanatlarını çatısı altında barındıran "Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası" tarafından gerçekleştirilen tatbikatın amacı, savaşçıların yeterliliğini ve çeşitli koşullarda savaşma hazırlığını artırmak olarak duyurulmuştu.

"Sert Köşe" olarak adlandırılan tatbikat, İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılarına karşı koymaya yönelik birden fazla senaryo ile başa çıkmayı simüle ediyor.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Sözcüsü Ebu Hamza, dün düzenlediği basın toplantısında, tatbikatın, direniş gruplarının askeri kanatları arasındaki ortak çalışma ve iş birliğini artırmayı hedeflediğini söylemişti.

Tatbikatı, "direnişin savaşa hazır olma durumunu kalıcı olarak artırma çabalarının somutlaşmış hali" şeklinde de ifade eden Ebu Hamza, çeşitli senaryoların uygulanacağı tatbikatta gerçek mühimmat kullanılacağını aktarmıştı.

Tatbikatla, "direnişin halkının savunmaya hazır olduğu" ve "halka yönelik herhangi bir savaşa karşılık verme konusunda ortak karar alabilme gücüne sahip oldukları" mesajını verdiklerini kaydeden Ebu Hamza, İsrail'i Filistin halkına karşı herhangi bir saldırıya kalkışmaması konusunda uyararak "Aksi takdirde karşısında güç ve birlik bulacaktır." ifadesini kullanmıştı.

- "Uzlaşı ve uyum"

Yazar ve siyasi analist Adnan Ebu Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın bu düzeyde bir koordinasyon ile yürütülmesinin, Gazze'deki gruplar arasındaki uzlaşı ve uyum durumunu yansıttığını söyledi.

Ebu Amir, gruplar arasındaki bu koordinasyonun, Filistin durumunun savunma aşamasında olmasına rağmen, İsrail saldırıları karşısında, orduya benzer, birleşik bir askeri güç oluşturma konusunda örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Bu tatbikatın, iç cepheyi güçlendirmek ve askeri kanatların hazır olduğunu göstermek için savunma niteliğinde olduğunu belirten Ebu Amir, direniş güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son günlerini fırsat bilerek İsrail'in Gazze'ye bir saldırı başlatabileceğini düşündüğünü aktardı.

"Gazze, herhangi bir saldırıya karşı tamamen hazır ve hazırlıklı olduğu mesajını veriyor." diyen Ebu Amir, tatbikatın, özellikle yeni tip koronavirüsle mücadelede zor insani durumun iyileştirilmesi başta olmak üzere İsrail'in Gazze'nin taleplerine cevap vermediği ve Gazze ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret etti.

- "Tatbikat İsrail'e mesaj"

Gazze'deki Ezher Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Muhaymir Ebu Sade de "Filistinli grupları, askeri yeteneklerini ve kabiliyetlerini göstererek, ortak tatbikatla İsrail'e bir siyasi ve askeri mesaj veriyor." dedi.

Siyasi analist Ebu Sade, Gazze'de ekonomik sıkıntıların artışa geçtiği dönemde, tatbikatın, 2008 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının yıldönümünde gerçekleştirildiğini söyledi.

"Ekonomik durum gerçekten çok kötü. Koronavirüs krizinin Gazze'ye çok olumsuz yansımalarının yanı sıra İsrail, Gazze'ye tıbbi malzeme ve aşı gelmesini engelliyor." şeklinde konuşan Ebu Sade, tatbikatın esir değişimi ve ateşkes görüşmeleri dosyaları üzerinde doğrudan bir etkisinin olmayacağı görüşünü dile getiriyor.

Özellikle İsrail seçimlerine giden süreçte Gazze'de askeri alanda ve meydan olaylarında tırmanış olabileceğini söyleyen Ebu Sade, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakiplerinin, Hamas ve diğer gurupların tatbikatını seçim malzemesi olarak kullanacağını ifade etti.

- "Askeri olgunluk"

Yazar ve siyasi analist Visam Afife, tatbikatın kapsamlı bir şekilde yapılmasını "Filistin askeri kanadındaki olgunluk" olarak değerlendirdi.

Afife, ortak saha çalışmasını koordine etme ve geliştirme çabalarının önceki askeri girişim deneyimlerinden beslendiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda Filistin direniş grupları tek başına hareket ediyor ve İsrail'de bu durumdan faydalanıyordu." dedi.

"Askeri anlamda bir iş birliğinin olması Filistin halkının İsrail işgaline karşı gücünü temsil ediyor. Askeri koordinasyondaki eksiklik gideriliyor." diye konuşan Afife, tatbikatın hedeflerinden birini de Filistin halkının direniş gruplarına olan güvenini artırmak olarak yorumladı.

- Caydırıcı bir tatbikat

İsrail gazetesi Yediot Ahronot tatbikatla ilgili haberinde, askeri tatbikatın önemli mesajlar içerdiğini ve amacının İsrail'i caydırmak olduğunu belirtti.

İsrail gazetesi, Gazze'deki tatbikatı gerçekleştiren grupların ABD’de seçimi kazanan Joe Biden yönetimi ile mevcut Başkan Donald Trump yönetimi arasındaki geçiş döneminden faydalandığını belirtti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde Filistin direniş gruplarının kapsamlı bir tatbikat uygulamasının arkasındaki nedenin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne karşı olası müdahalesine karşı askeri bir hazırlık olduğunu belirtti.