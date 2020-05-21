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Dünya

Uzmanlar, prototip bir aşının maymunları Kovid-19'dan koruduğunu açıkladı

Uzmanlar, prototip bir aşının maymunları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğunu açıkladı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 00:31 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:31
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Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için 100'ün üzerinde araştırma projesi devam ederken, bir araştırma da Boston merkezli Beth Israel Deaconess Medical Center tarafından Science dergisinde yayımlandı.

Virolog Dan Barouch ve ekibi tarafından koronavirüsün maymunları nasıl etkilediğine dair yapılan deneyde, her maymuna bağışıklık sisteminin virüsü tanıması için tasarlanan ve hücreleri tarafından virüsü viral proteine dönüştürülen DNA parçaları verildi ve altı varyasyon denendi.

Deney sonrası bazı aşılar kısmi koruma sağlarken, aşılardan biri bağışıklık sistemini eğiterek, koronavirüsün tüm başak proteinine saldırdı ve aşının denendiği 8 maymunda virüs tespit edilemedi.

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